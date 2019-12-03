Таксисты объяснили рост числа ДТП с их участием

Резкий рост числа ДТП с участием такси действительно может быть связан с усталостью водителей, но это следствие других, более глубинных проблем, рассказали газете ВЗГЛЯД члены профильных профсоюзов.

По данным ГИБДД, за девять месяцев 2019 года число аварий с участием такси существенно возросло. Такая статистика, по мнению экспертов, объясняется усталостью водителей, которые вынуждены регулярно перерабатывать.

«По трудовому кодексу человек должен работать 8 часов, но за это время просто невозможно заработать более-менее приличную сумму, поэтому водители вынуждены находиться за рулем по 12-14 часов. Это существенно снижает внимание и провоцирует ДТП», – говорит председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Ярослав Щербин.

Для усмирения жадности «работодателя» таксисты предлагают ввести гарантированный минимальный доход за час работы. Только при таком условии можно как-то ограничивать водителей в рабочем времени.

«Все знают причину, но никто не хочет ее решать. Нужно дать водителям нормально зарабатывать – увеличить тарифы на поездки в такси или как-то законодательно прописать, чтобы компании не могли устанавливать свои убыточные тарифы», – отмечает член профсоюза столичных таксистов Вячеслав Смирнов.

Предложения агрегаторов ввести цифровые средства контроля за усталостью водителей и ограничить их в заказах цели не достигнут, уверены в профсоюзах.

«Таксисты найдут, как обмануть систему, либо просто уйдут работать в другие компании. Это совершенно никак не поможет решить проблему ДТП», – заметил председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров.

3 декабря в ряде регионов России началась забастовка таксистов против политики компаний, в которых они работают. Водители требуют улучшить условия труда и повысить оплату.