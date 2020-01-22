Шереметьево опровергло госпитализацию пассажира из-за коронавируса

В аэропорту Шереметьево опровергли сообщения о подозрении на коронавирус у пассажира. Речь идет о гражданине Канады с пищевым отравлением, который уже улетел заграницу.

Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого появились сведения о госпитализации мужчины в Шереметьево, у которого якобы заподозрили коронавирус. Он прилетел из Таиланда. О госпитализации сообщили СМИ со ссылкой на очевидцев.

Кроме того, известно о госпитализации двух человек в Боткинскую больницу Петербурга – китайского студента и гражданина России.

В Китае от нового типа коронавируса погибли уже 17 человек, около 300 госпитализированы. Зарегистрирован также первый случай в США.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новом вирусе коронавируса и о том, как от него защититься.