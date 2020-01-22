Путин разъяснил механизм выплат на детей от трех до семи лет

Семьям с невысоким подушевым доходом до 31 декабря нужно подать заявление и документы для получения выплат на детей от трех до семи лет, заявил президент Владимир Путин.

Он отметил, что семьи, где среднедушевой доход на человека не превышает одного прожиточного минимума, смогут получить выплаты в размере половины прожиточного минимума ребенка. В среднем эта выплата составит около 5,5 тыс. рублей ежемесячно. Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю необходимо выработать связанную с этим нормативную базу, передает РИА «Новости».

«Главное для людей – не пропустить 31 декабря текущего года. До 31 декабря прийти с соответствующими документами и с заявлением. Если до этого времени люди придут за этой мерой поддержки, то они получат за весь год, начиная с января текущего года», – сказал президент.

«Когда я говорил о деньгах семьям, у которых очень скромный доход подушевой на семью, не добивает до прожиточного минимума, это для поддержки детей от трех до семи лет, чего раньше мы не делали. Включительно семь лет», – уточнил президент.

Значительную часть своего послания Федеральному собранию Путин посвятил социальным вопросам, подчеркнув, что сохранение населения и поддержка семей должны стать центральной задачей власти.