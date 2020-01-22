Минздрав предложил ввести звание «Народный врач России»

Министерство здравоохранения предложило ввести почетное звание «Народный врач России», которое будет считаться высшим за выдающиеся заслуги в области здравоохранения, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Почетное звание «Народный врач Российской Федерации» присваивается врачам, проявившим особое профессиональное мастерство, пользующимся авторитетом и уважением у населения и получившим признание профессионального сообщества, за личные заслуги в оказании гражданам первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи; проведении профилактических мероприятий по сохранению жизни и здоровья граждан; развитии наставничества и формировании молодого поколения врачей; популяризации врачебной профессии», – говорится в тексте проекта, размещенного на портале.

Минздрав предлагает присваивать это звание не раньше чем через 30 лет после начала врачебной деятельности при наличии у претендента наград федеральных органов государственной власти.

Отмечается, что президент будет издавать указ о присвоении звания один раз в год в преддверии празднования Дня медицинского работника (третье воскресенье июня).

Ранее Госдума в первом чтении рассмотрела законопроект, внесенный президентом Владимиром Путиным, о введении звания «Город трудовой доблести».