Путин объяснил предложение внести в Конституцию две новации в соцсфере

Президент Владимир Путин на встрече с представителями общественности объяснил, почему предложил закрепить в Конституции нормы об индексации пенсий и зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума.

«Если вы обратили внимание, мы в законе это отразили, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть меньше, чем прожиточный минимум, но я предложил это зафиксировать в конституции. Почему? Потому что если мы это сделаем, если вот в ходе всероссийского голосования люди поддержат эту поправку, тогда никто уже не сможет в будущем, ссылаясь на текущие проблемы с бюджетом, и ссылаясь на то, что у нас есть какие-то другие более важные приоритеты, не исполнять эту норму. Вот тогда это будет очень жестко», – объяснил Путин, передает РИА «Новости».

Он добавил, что это же касается вопроса индексации пенсий. «В законе вроде прописано, что пенсии нужно индексировать ежегодно, но жизнь сложна и многообразна и диктует нам свои суровые законы подчас, и вот не хватает денег, важнее на то, на это, на пятое, раздесятое. Но если в конституции будет записано, что индексация ежегодная обязательна, тогда от этого никому никуда нельзя будет деться. Это вторая норма, которую я предлагаю перенести в основной закон страны. Индексация должна быть произведена в соответствии с конституцией, на регулярной основе ежегодно», – отметил президент.

20 января Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т.д.