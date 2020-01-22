В «Лужниках» опровергли инцидент с попавшим в слив бассейна ребенком

В спорткомплексе «Лужники» опровергли информацию о ЧП с ребенком, которого якобы засосало в сливную трубу аквапарка, в результате чего он получил травмы.

«У нас есть информация от СМИ, что в аквапарке «Лужники» произошел инцидент, но это не подтверждается. На днях одна из посетительниц аквапарка обратилась к администрации с тем, что её ребёнок испугался во время купания в волновом бассейне. В это время он находился в спасательном жилете, что соответствует всем нормам, правилам поведения детей в аквапарке», – передает РИА «Новости» слова представителя спорткомплекса.

Она добавила, что в СМИ также сообщалось, что ребенка засосало в сливную трубу, однако эта информация также не соответствует действительности.

«В данном бассейне нет сливной трубы в местонахождении посетителей, там иначе происходит слив. Насчет травм информации нет», – добавили в спорткомплексе.

Также представитель отметила, что камеры видеонаблюдения расположены в большом количестве по всему периметру аквапарка, что помогает достоверно получать информацию о том, что происходит.

«Никаких инцидентов не было связано, все спасатели находились на местах и следили за посетителями аквапарка. Именно благодаря видеонаблюдению информация о спящем на посту спасателе не подтвердилась. Ребенок находился на мелководье, по колено в воде. Он мог испугаться пены и брызг, имитирующих морской прибой. Дети по-разному реагируют на купание», – добавила она.

Напомним, ранее в среду сообщалось, что девятилетний посетитель аквапарка в Лужниках едва не погиб в бассейне.