Ребенка засосало в слив аквапарка в Москве

Девятилетний посетитель аквапарка в Лужниках едва не погиб в бассейне, сообщили СМИ.

Как передает РЕН ТВ, мать мальчика увидела, что ее сына накрыло большой волной, после чего начало засасывать в слив.

Захлебывающегося ребенка удалось вытащить, он отделался испугом и царапинами. Мать пострадавшего рассказала, что спасатель в момент происшествия спал на рабочем месте.

Напомним, в субботу в столичном аквапарке четырехлетняя девочка получила сильные гематомы, ее чуть не засосало в трубу.