Краснов высказался о противостоянии Генпрокуратуры и СК

Между Следственным комитетом и Генпрокуратурой нет противостояния, считает назначенный в среду на должность генпрокурора Игорь Краснов.

«На мой взгляд, никакого противостояния между СК и Генпрокуратурой нет. Оба ведомства работают в соответствии с требованиями закона», – сказал Краснов, передает ТАСС.

Он также считает, что его переход в надзорное ведомство из Следственного комитета не повлияет на беспристрастность оценок прокуратуры работы следствия.

Кроме того, Краснов поддержал инициативу сократить категорию дел, которые можно рассматривать в особом порядке судопроизводства. «Я считаю, что это правильно, потому что дела категории особой тяжести и тяжкие должны рассматриваться судом с исследованием всех доказательств, которые собрало следствие», – сказал он.

Ранее в среду российские сенаторы утвердили замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на пост генпрокурора. Перед этим Совет Федерации снял Юрия Чайку с должности руководителя Генпрокуратуры. Накануне Чайка принял предложение президента Владимира Путина стать его полпредом на Северном Кавказе.

Игорь Краснов служил в прокуратуре с 1997 года, пройдя путь от следователя до зампреда Следственного комитета. СК в рамках реформы 2007 года выделился из прокуратуры сначала в де-факто, а затем де-юре самостоятельное ведомство.