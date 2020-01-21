Стало известно новое назначение Чайки

Покидающий пост генпрокурора Юрий Чайка получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе, однако формально указ пока не подписан, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Формально пока указ не подписан. Он получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе», – передает слова Пескова РИА «Новости».

«В СКФО вопросы борьбы с терроризмом остаются важными, рассчитываю, что займетесь этим и в новом качестве», – сказал президент Владимир Путин на встрече с Юрием Чайкой.

Чайка, в свою очередь, заявил, что на новой должности уделит внимание вопросам жизни СКФО, «планы уже есть».

Он также поблагодарил Путина за предложение «перейти на новый участок работы», передает ТАСС.

Во вторник президент России провел встречу в Кремле с Чайкой и его вероятным преемником на посту генпрокурора Игорем Красновым.

В понедельник президент внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы СК Игоря Краснова на должность генерального прокурора.