Совфед освободил Чайку от должности генпрокурора

Российские сенаторы на заседании в среду освободили Юрия Чайку от должности генпрокурора России.

Сенаторы выразили благодарность Чайке за конструктивное и плодотворное сотрудничество с Советом Федерации, а также за огромный вклад в укрепление законности в России, передает ТАСС.

В понедельник президент Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на должность генерального прокурора вместо Юрия Чайки.

Чайка же получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе, однако формально указ пока не подписан.