Совфед утвердил Краснова генпрокурором

Российские сенаторы на заседании в среду утвердили замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на пост генпрокурора.

За его кандидатуру проголосовали единогласно 163 сенатора, передает РИА «Новости».

После этого Краснов принял присягу при вступлении в должность генпрокурора.

Ранее в среду Краснов рассказал о планах создать в России «атмосферу нетерпимости» к коррупции.

Перед этим Совет Федерации снял Юрия Чайку с должности руководителя Генпрокуратуры. Накануне Чайка принял предложение президента Владимира Путина стать его полпредом на Северном Кавказе.

Игорь Краснов служил в прокуратуре с 1997 года, пройдя путь от следователя до зампреда Следственного комитета. СК в рамках реформы 2007 года выделился из прокуратуры сначала в де-факто, а затем де-юре самостоятельное ведомство.

Краснов в качестве следователя вел уголовные дела о покушении на главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса, об убийствах политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова, дело так называемой Боевой организации русских националистов, а также о хищениях при строительстве космодрома Восточный.

С апреля 2016 года он занимал должность заместителя председателя СК Александра Бастрыкина, курировал работу Главного управления по расследованию особо важных дел и Главного следственного управления Следственного комитета. Краснов – генерал-лейтенант юстиции, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, отмечен почетной грамотой президента.