Краснов назвал основную задачу на посту генпрокурора

Кандидат на должность генпрокурора Игорь Краснов рассказал о планах создать в России «атмосферу нетерпимости» к коррупции.

«Стоит задача максимально ослабить указанное зло за счет оздоровления правовой среды для жесткого реагирования на любые коррупционные проявления, в отношении которых нужно создать атмосферу нетерпимости», – сказал Краснов, передает РИА «Новости».

Об этом он заявил в Совете Федерации, который должен утвердить его в должности.

Тем временем бывший генпрокурор России Юрий Чайка напутствовал своего приемника.

«Хочу пожелать своему преемнику всего самого доброго. Я думаю, у него все получится, все ляжет. Он из системы прокуратуры, ему дорога эта система», – сказал Чайка в Совете Федерации после того, как верхняя палата парламента сняла его с должности руководителя Генпрокуратуры.

Сам Чайка продолжит службу во власти: накануне он принял предложение Владимира Путина стать его полпредом на Северном Кавказе. Генпрокуратурой он руководил 14 лет.

Игорь Краснов служил в прокуратуре с 1997 года, пройдя путь от следователя до зампреда Следственного комитета. СК в рамках реформы 2007 года выделился из прокуратуры сначала в де-факто, а затем де-юре самостоятельное ведомство.

Ранее адвокат Анатолий Кучерена назвал возможные задачи Игоря Краснова на посту генпрокурора.