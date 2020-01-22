В Бурятии на грант президента открылась семейная экостудия

Главная цель открытия в Мухоршибирском районе Бурятии «Семейной экостудии «Урлагша» в том, чтобы направить все усилия на отвлечение детей от гаджетов и приобщение их к традиционной бурятской культуре. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

В селе Цолга Мухоршибирского района Бурятии стартовал проект «Семейная экостудия «Урлагша». В Цолге, расположенной в 100 км от Улан-Удэ, проживает более 700 человек. При этом в поселке нет дома культуры, а в местной школе около 10 лет не проводились уроки труда. Поэтому местные жители впервые за много лет получили возможность заниматься национальным рукоделием рядом с домом.

«Для жителей села появление такого новшества – это знаменательное событие. Теперь дети в маленьком селе не сидят без дела, а старательно трудятся и учатся шить, вязать, делать мебель, заниматься исследовательской работой», – сказала газете ВЗГЛЯД министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

По ее словам, в экостудии будет сформировано несколько кружков. Основные – «Дело мастера боится», «Хозяюшка» и «Эколог-краевед». Изделия, изготовленные детьми, станут наглядными средствами при изучении материально-культурных, трудовых и экологических традиций бурят и будут использоваться на интерактивных занятиях кружка «Краевед – эколог».

Проект открылся на средства гранта президента РФ на развитие гражданского общества. А в роли организаторов проекта выступило Региональное общественное движение «Хранители Байкала», которое получило на эти цели более 1 млн рублей из федерального. Уже закуплено пять швейных машинок и пять детских станков для работы по дереву, расходные материалы.

«Мы учим детей и взрослых делать разные изделия самостоятельно, разбираться в назначении инструментов, формируем бережное отношение к трудовым традициям народа и труду в целом, – сказала председатель совета РОД «Хранители Байкала» Дулма Содномова.

«Проект социально-ориентированный. Например, работа кружка «Эколог-краевед» направлена на экологическое воспитание детей. Они будут изучать природу, климат, географию и историю, – добавила министр культуры Бурятии. – О результатах говорить рано, но интерес есть не только у детей, но и у взрослых. Впереди еще много работы».

Кроме того, организаторы проекта планируют провести ярмарку-выставку изделий, а также выездную мобильную мастерскую в соседние села, чтобы рассказать о проекте и поделиться своим опытом.