Министром труда и соцзащиты назначен Антон Котяков

Антон Котяков стал новым министром труда и социальной защиты. До этого главой ведомства с 2012 года был Максим Топилин.

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Котякова Антона Олеговича Министром труда и социальной защиты Российской Федерации», – говорится в тексте указа президента, опубликованном на сайте Кремля.

Котяков окончил Самарскую государственную экономическую академию по специальности экономист. С 2017 года занимал должность заместителя министра финансов России.

Котяков проходил обучение на третьем потоке Программы развития кадрового управленческого резерва.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, так называемая «школа губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). «Школа губернаторов» подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Ранее был опубликован состав нового правительства России под председательством премьера Михаила Мишустина.