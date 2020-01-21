Россия отреагировала на статью о «шпионах» в Давосе

Посольство России в Женеве заявило, что статья газеты La Tribune de Geneve о «двух российских шпионах», которые якобы были в Давосе летом 2019 года, «высосана из пальца».

В статье говорится, что россияне с дипломатическими паспортами, посетившие Давос, привлекли внимание полиции кантона Граубюнден. Их поездку связывали с Всемирным экономическим форумом, куда съедутся политики, являющиеся «потенциальными мишенями для шпионской деятельности». Утверждалось, что россиян задержали для установления личности, причем один из них представился сантехником. Признаков преступной деятельности обнаружено не было, передает ТАСС.

Посольство отметило, что «не информировано» об этом случае в Давосе.

«Мы исходим из того, что дипломатические паспорта в России выдаются высокопоставленным чиновникам», – сказал секретарь посольства России в Швейцарии Станислав Смирнов.

По его словам, утверждения о том, что один из россиян назвался «сантехником», может быть «неуместной шуткой».

«Примечательно, что в статье приведено заявление полиции, согласно которому она ничего подозрительного не обнаружила. В очередной раз в прессе ни из чего раздули статью», – заключил представитель посольства.

Отметим, что в Швейцарии уже велось расследование из-за якобы «российских шпионов».

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