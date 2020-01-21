Пост мэра российского города продавали за 10 млн рублей

В России задержали мошенников, предлагавших получить пост мэра одного из городов в Дагестане за 10 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«С заявлением обратился житель Дагестана, который сообщил, что его знакомый с двумя своими доверенными лицами предложили оказать содействие в назначении его на пост мэра одного из городов республики. Посредники, представляясь высокопоставленными сотрудниками одной из силовых структур, оценили свои услуги в 10 млн рублей», – сообщила Волк на ведомственном сайте «МВД Медиа».

Правоохранители, получив сведения о дате и времени передачи денег, поймали подозреваемых с поличным.

«Изъяты травматический пистолет типа ПМ с патронами, аэрозольное устройство в виде пистолета с двумя патронами, а также поддельное удостоверение судьи Арбитражного третейского суда Ставропольского края на имя одного из фигурантов», – уточнила Волк.

Возбуждено уголовное дело о попытке мошенничество. Когда именно задержали подозреваемых, не раскрывается, сейчас фигуранты дела находятся под стражей и домашним арестом, еще одного отпустили под подписку о невыезде. Также не уточняется, пост какого именно города пытались продать мошенники.

Летом прошла очередная серия задержаний чиновников в Дагестане. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как устроена система воровства государственных средств на Кавказе.