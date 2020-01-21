ФХР вступил в спор между ВАДА и РУСАДА в качестве третьей стороны

Федерация хоккея России (ФХР) примет участие в судебном споре между ВАДА и РУСАДА в качестве третьей стороны, сообщили в пресс-службе федерации.

«Федерация хоккея России, являясь частью международной хоккейной семьи, планирует отстаивать интересы России и мирового хоккея в Спортивном арбитражном суде в Лозанне в качестве третьей стороны спора между ВАДА и РУСАДА», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ФХР.

Напомним, в воскресенье член совета ИИХФ, глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что в судебном споре между ВАДА и РУСАДА в Спортивном арбитражном суде примет участие как третья сторона Международная федерация хоккея (ИИХФ).