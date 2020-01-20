Полиция задержала вымогавшую почти 2 млн рублей за «аборт» москвичку

В Москве задержана 28-летняя женщина, подозреваемая в вымогательстве 1 млн 700 тыс. рублей под предлогом необходимости лечения после «аборта», сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

В полицию о вымогательстве заявил местный житель. По словам мужчины, женщина, с которой он прекратил отношения, стала угрожать ему несуществующей беременностью. Подозреваемая заявила бывшему возлюбленному, что якобы сделала аборт на большом сроке, из-за чего у нее возникли осложнения. На лечение женщина потребовала почти 2 млн рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Мужчина отдал деньги, а после понял, что был обманут. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую, ею оказалась 28-летняя приезжая. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 163 УК РФ «Вымогательство» и 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Ранее на Кубани задержали наркополицейских, подозреваемых в вымогательстве полумиллиона рублей.