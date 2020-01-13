Наркополицейских на Кубани заподозрили в вымогательстве полумиллиона рублей

Следственные органы в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД «Азовский» и оперуполномоченного из этого отделения по статье о получении взятки и вымогательстве, сообщили в СУ СК по Ростовской области.

Сотрудники полиции подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б,в» ч. 5 ст. 290 УК РФ ( получение должностным лицом взятки, группой лиц по предварительному сговору, совершенное с вымогательством взятки, в крупном размере), говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, полицейские, находясь при исполнении, а также действуя по предварительному сговору, потребовали от гражданина 500 тыс. рублей, пообещав не привлекать его к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Подозреваемых задержали при получении денег. Оба фигуранта дела уволены из органов внутренних дел, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.

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