Бывший следователь подтвердил помощь экстрасенсов следствию

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20 января, понедельник  |  Последнее обновление — 21:20  |  vz.ru
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Германия начала сражение за «Северный поток – 2»

«Северный поток – 2» ждет новой правовой лазейки от ГерманииФото: gazprom.ru
Пока Газпром ищет технические возможности достроить «Северный поток – 2», Германии предстоит борьба на другом фронте. Берлину до мая надо найти новую лазейку, чтобы «Северный поток – 2» после ввода в эксплуатацию смог работать на полную мощность. Тогда Вашингтон проиграет битву ровно так же, как он проиграл в борьбе против советского газопровода в период холодной войны. Подробности...
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Коммунисты и либералы не захотели величия России

Инициативы президента по поддержке семей с детьми не понравились вечно недовольным несистемщикам и либераламФото: Станислав Красильников/ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию понравилось большинству россиян. Люди отметили – президент говорил о проблемах, которые затрагивают их лично: доходах, поддержке семей, медицине и образовании. Успехи социальной политики Путин напрямую связал с величием страны. Не понравились инициативы президента лишь небольшой группе граждан. Об этом говорится в представленном в пятницу исследовании ВЦИОМ. Подробности...
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Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
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Русофобскую пропаганду первым изобрел немец

Ливонцы считали, что нападение на русские земли станет для них легкой прогулкойФото: общественное достояние
Ровно 540 лет назад ливонские рыцари осадили Псков, началась русско-ливонская война − одна из многих, но особенно примечательная. Именно тогда ландмейстер Тевтонского ордена выпустил в Европу фантом «русской угрозы», который в итоге пережил и его, и орден − и существует по сей день. Проще говоря, санкции и русофобскую пропаганду изобрели еще в XV веке − и вот для чего. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Чиновников переведут из разряда «бизнес» в разряд «служение»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Надоело не только Путину. Надоело простому народу смотреть на этот бесконечный фестиваль компрадорства. Что тебя, болезный, так тянет в Европу? Ответа всего два: или ты более лоялен к стране – потенциальному противнику, или прячешь наворованное там же. Подробности...
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Память о Второй мировой работает только по-честному

Алексей Алешковский, сценарист
Лидеры современного польского еврейства пожелали российским властям честности – с учетом того, что «СССР начал войну как союзник Германии, чтобы позже превратиться в ее главную жертву». Забавно, что эта фраза точнее всего описывает судьбу их страны. Подробности...
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Поправка в Конституцию исправляет последствия холодной войны

Герман Садулаев, писатель, публицист
Либералы учили нас, что приоритет международных договоров над внутренними нормами – это нормальная, «общечеловеческая» практика. Однако во флагмане «общечеловеческой» цивилизации, США, никакого примата международных норм над американскими нет. Подробности...
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      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
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              Бывший следователь подтвердил помощь экстрасенсов следствию

                 20 января 2020, 20:05
              Фото: Валерий Бушухин/ТАСС
              Текст: Татьяна Косолапова

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              Следователи действительно привлекают экстрасенсов к работе, и иногда они даже могут направить ход дела в верную сторону, заявил газете ВЗГЛЯД бывший следователь по особо важным делам Следственного комитета при МВД Павел Зайцев.

              Ранее руководитель управления криминалистики красноярского главка СК Артем Кротов рассказал, что местные следователи прибегают к помощи экстрасенсов, если не могут раскрыть преступление традиционными методами. Он отметил, что для достижения положительного результата «все способы хороши».

              «Дело в том, что информация, полученная от экстрасенса, доказательственного значения никакого не имеет. Другое дело, что в том направлении, которое указал экстрасенс, можно поработать и проверить версию. В результате проработки этой версии можно получить те или иные доказательства – как подтверждающие, так и опровергающие ее», – говорит Зайцев.

              Бывший следователь отмечает, что сам никогда не сотрудничал с экстрасенсами, но не раз слышал о такой практике. Несмотря на то, что такая нетрадиционная помощь может ничего и не дать, Зайцев относится к ней положительно.

              В ноябре прошлого года бывший сотрудник СК по Омской области Иван Козлов также положительно высказывался о том, что правоохранительным органам в расследовании помогают экстрасенсы. Также он рассказал, что следователи все чаще обращаются к нетрадиционным методам сыска.


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