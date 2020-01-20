Бывший следователь подтвердил помощь экстрасенсов следствию

Следователи действительно привлекают экстрасенсов к работе, и иногда они даже могут направить ход дела в верную сторону, заявил газете ВЗГЛЯД бывший следователь по особо важным делам Следственного комитета при МВД Павел Зайцев.

Ранее руководитель управления криминалистики красноярского главка СК Артем Кротов рассказал, что местные следователи прибегают к помощи экстрасенсов, если не могут раскрыть преступление традиционными методами. Он отметил, что для достижения положительного результата «все способы хороши».

«Дело в том, что информация, полученная от экстрасенса, доказательственного значения никакого не имеет. Другое дело, что в том направлении, которое указал экстрасенс, можно поработать и проверить версию. В результате проработки этой версии можно получить те или иные доказательства – как подтверждающие, так и опровергающие ее», – говорит Зайцев.

Бывший следователь отмечает, что сам никогда не сотрудничал с экстрасенсами, но не раз слышал о такой практике. Несмотря на то, что такая нетрадиционная помощь может ничего и не дать, Зайцев относится к ней положительно.

В ноябре прошлого года бывший сотрудник СК по Омской области Иван Козлов также положительно высказывался о том, что правоохранительным органам в расследовании помогают экстрасенсы. Также он рассказал, что следователи все чаще обращаются к нетрадиционным методам сыска.