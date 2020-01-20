В Аравийском море начались российско-японские учения

В Аравийском море стартовали российско-японские учения, сообщил представитель Балтийского флота капитан первого ранга Роман Мартов.

«Отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и морского буксира «Виктор Конецкий» прибыл в назначенный район Аравийского моря для проведения совместного учения с эсминцем «Харусамэ». Стоит отметить, что данное учение между кораблями Балтийского флота и кораблями морских сил самообороны Японии пройдет впервые», – уточнил представитель Балтфлота, передает РИА «Новости».

По плану, в районе учений на эсминце «Харусамэ» пройдет конференция, в ходе которой обсудят детали эпизодов, вопросы обмена информацией и безопасности, после чего корабли обеих стран проведут маневры по связи, обмену сигналами и тактическому маневрированию, в том числе, в ночное время суток.

Активная фаза пройдет 21 января, в одном из районов Аравийского моря корабли-участники маневров проведут эпизоды связи, досмотр и освобождение условно захваченного «пиратами» судна и эпизод посадки на палубы кораблей.

Командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов ранее сообщал, что эти учения станут хорошим опытом для командиров кораблей.

В ноябре 2019 года Россия, Китай и ЮАР провели антипиратские учения на юге Африки.