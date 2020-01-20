Мужчина с ножом напал на людей в больнице Пекина

Мужчина, вооруженный кухонным ножом, напал на людей в пекинской больнице, пострадали четыре человека, говорится в сообщении местной полиции.

Инцидент произошел днем в больнице Чаоян в центре Пекина. Мужчина с кухонным ножом напал на людей, после чего скрылся с места преступления. Прибывшие на место сотрудники полиции вскоре задержали 36-летнего подозреваемого, передает РИА «Новости».

В результате нападения пострадали трое врачей и один посетитель, им оказывается медицинская помощь, угрозы жизни нет.

Напомним, в апреле мужчина с ножом совершил нападение на учащихся начальной школы в Китае. В результате нападения два человека погибли, еще два пострадали.