Мужчина с ножом напал на школьников в Китае

Мужчина с ножом совершил нападение на учащихся начальной школы в Китае.

В результате нападения два человека погибли, еще два пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Sina.

Инцидент произошел в среду утром в 7.16 по местному времени (2.16 мск) в уезде Нинъюань провинции Хунань. Отмечается, что пострадавшие школьники госпитализированы, сейчас им ничего не угрожает.

Нападение совершил 31-летний мужчина по фамилии Чжэн. Мотивы его поступка пока неизвестны.

Похожий инцидент произошел в январе в одной из начальных школ Пекина. Тогда неизвестный мужчина совершил нападение на детей, в результате пострадали 20 учеников.