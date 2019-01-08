В Пекине мужчина напал на 20 детей в школе

В одной из начальных школ Пекина неизвестный мужчина совершил нападение на детей, в результате пострадали 20 учеников, сообщили в пресс-службе района Сичэн китайской столицы.

Уточняется, что нападение произошло во вторник около 11.17 (5.17 мск).

Пострадавшие школьники госпитализированы, трое из 20 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, но угрозы для их жизни нет, передает РИА «Новости».

Сотрудники полиции задержали злоумышленника на месте нападения.

Мотивы мужчины и чем он был вооружен, пока не сообщается.