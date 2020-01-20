Роскосмос запланировал 148 запусков для вывода группировки спутников «Сфера»

Роскосмосу понадобится 148 запусков ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов для развертывания к 2030 году многофункциональной орбитальной группировки «Сфера», следует из предварительной программы запусков.

В материалах указано, что группировка российской системы «Сфера», призванная стать ответом на зарубежные системы OneWeb и Starlink, к 2030 году должна насчитывать 638 космических аппаратов, из которых 334 спутника связи, 55 спутников навигации и 249 аппаратов дистанционной съемки Земли. По состоянию на конец 2019 года вся российская спутниковая группировка, включая военные аппараты, насчитывает 164 спутника, передает РИА «Новости».

По подсчетам госкорпорации, в течение десяти лет для запуска такого количества спутников понадобится запустить 88 средних ракет «Союз-2.1б», 36 легких ракет «Ангара-1.2» и 24 тяжелых ракеты «Ангара-А5». При этом сами ракеты будут изготавливаться не за средства бюджета, заложенного в Федеральную целевую программу «Сфера». Кто будет оплачивать производство ракет, не уточняется.

Согласно сайту госзакупок, стоимость изготовления ракеты «Союз-2.1б» составляет по данным на конец 2019 года 1,5 млрд рублей. Стоимость «Ангары-1.2» в ценах по состоянию на июнь 2019 года составляет 2,02 млрд рублей, а тяжелой «Ангары-А5» в ценах 2018 года – более 5 млрд рублей.

Таким образом, в современных ценах необходимо 132 млрд рублей на запуски ракет «Союз», 72,72 млрд рублей на легкую «Ангару» и 120 млрд рублей на тяжелые ракеты «Ангара», то есть суммарно 324,72 млрд рублей на изготовление ракет.

Напомним, в ноябре гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что создание единой космической госпрограммы запланировано на 2020 год. Он добавил также, что Роскосмос запланировал в 2020 году выделить средства на начало работ по формированию облика орбитальной группировки «Сфера».

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