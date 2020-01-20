Роскосмос запланировал 148 запусков для вывода группировки спутников «Сфера»

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20 января, понедельник  |  Последнее обновление — 07:44  |  vz.ru
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Германия начала сражение за «Северный поток – 2»

«Северный поток – 2» ждет новой правовой лазейки от ГерманииФото: gazprom.ru
Пока Газпром ищет технические возможности достроить «Северный поток – 2», Германии предстоит борьба на другом фронте. Берлину до мая надо найти новую лазейку, чтобы «Северный поток – 2» после ввода в эксплуатацию смог работать на полную мощность. Тогда Вашингтон проиграет битву ровно так же, как он проиграл в борьбе против советского газопровода в период холодной войны. Подробности...
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Коммунисты и либералы не захотели величия России

Инициативы президента по поддержке семей с детьми не понравились вечно недовольным несистемщикам и либераламФото: Станислав Красильников/ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию понравилось большинству россиян. Люди отметили – президент говорил о проблемах, которые затрагивают их лично: доходах, поддержке семей, медицине и образовании. Успехи социальной политики Путин напрямую связал с величием страны. Не понравились инициативы президента лишь небольшой группе граждан. Об этом говорится в представленном в пятницу исследовании ВЦИОМ. Подробности...
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Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
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Объявление о начале «ликвидации» Украины сильно запоздало

«Период независимости мы потеряли», – сокрушалась ТимошенкоФото: VALENTYN OGIRENKO/Reuters
Украина попала под внешнее кураторство, все используют ее как хотят, заявила Юлия Тимошенко. И хотя громкие слова относятся ко всему периоду независимости Украины, у критической атаки есть конкретный адресат – президент Зеленский. Эксперты отмечают: у Тимошенко нет оснований выступать в роли борца с внешним управлением, а у самой Украины на многие годы выплат по кредитам нет шансов на самостоятельную политику. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Россиянам наказано рожать, украинцам – умирать

Глеб Простаков, журналист
Украина в ближайшие недели примет новый трудовой кодекс, который отменит большинство из имеющихся у работников социальных гарантий. Его уже прозвали «кодексом рабовладельцев». Подробности...
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Почему русские не обижаются

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Национальность – это нормально. Это естественно. Плохо, когда национальность начинает считать себя нацией, оставаясь национальностью. Подробности...
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В послании Путина проявилось его мировоззрение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Важны не только сами экономические меры (хотя их значение очень велико), но и то послание обществу, которое стоит за ними: государство осознает, что семья и дети – это огромная ценность, а родительство заслуживает самой решительной поддержки. Подробности...
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              Роскосмос запланировал 148 запусков для вывода группировки спутников «Сфера»

              20 января 2020, 07:43

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Роскосмосу понадобится 148 запусков ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов для развертывания к 2030 году многофункциональной орбитальной группировки «Сфера», следует из предварительной программы запусков.

              В материалах указано, что группировка российской системы «Сфера», призванная стать ответом на зарубежные системы OneWeb и Starlink, к 2030 году должна насчитывать 638 космических аппаратов, из которых 334 спутника связи, 55 спутников навигации и 249 аппаратов дистанционной съемки Земли. По состоянию на конец 2019 года вся российская спутниковая группировка, включая военные аппараты, насчитывает 164 спутника, передает РИА «Новости».

              По подсчетам госкорпорации, в течение десяти лет для запуска такого количества спутников понадобится запустить 88 средних ракет «Союз-2.1б», 36 легких ракет «Ангара-1.2» и 24 тяжелых ракеты «Ангара-А5». При этом сами ракеты будут изготавливаться не за средства бюджета, заложенного в Федеральную целевую программу «Сфера». Кто будет оплачивать производство ракет, не уточняется.

              Согласно сайту госзакупок, стоимость изготовления ракеты «Союз-2.1б» составляет по данным на конец 2019 года 1,5 млрд рублей. Стоимость «Ангары-1.2» в ценах по состоянию на июнь 2019 года составляет 2,02 млрд рублей, а тяжелой «Ангары-А5» в ценах 2018 года – более 5 млрд рублей.

              Таким образом, в современных ценах необходимо 132 млрд рублей на запуски ракет «Союз», 72,72 млрд рублей на легкую «Ангару» и 120 млрд рублей на тяжелые ракеты «Ангара», то есть суммарно 324,72 млрд рублей на изготовление ракет.

              Напомним, в ноябре гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что создание единой космической госпрограммы запланировано на 2020 год. Он добавил также, что Роскосмос запланировал в 2020 году выделить средства на начало работ по формированию облика орбитальной группировки «Сфера».

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