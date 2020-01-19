В Германии заявили о попытке Меркель не допустить «триумфа России» в Ливии

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19 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:13  |  vz.ru
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Германия начала сражение за «Северный поток – 2»

«Северный поток – 2» ждет новой правовой лазейки от ГерманииФото: gazprom.ru
Пока Газпром ищет технические возможности достроить «Северный поток – 2», Германии предстоит борьба на другом фронте. Берлину до мая надо найти новую лазейку, чтобы «Северный поток – 2» после ввода в эксплуатацию смог работать на полную мощность. Тогда Вашингтон проиграет битву ровно так же, как он проиграл в борьбе против советского газопровода в период холодной войны. Подробности...
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Коммунисты и либералы не захотели величия России

Инициативы президента по поддержке семей с детьми не понравились вечно недовольным несистемщикам и либераламФото: Станислав Красильников/ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию понравилось большинству россиян. Люди отметили — президент говорил о проблемах, которые затрагивают их лично: доходах, поддержке семей, медицине и образовании. Успехи социальной политики Путин напрямую связал с величием страны. Не понравились инициативы президента лишь небольшой группе граждан. Об этом говорится в представленном в пятницу исследовании ВЦИОМ. Подробности...
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Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
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Запущен процесс развала Британии

Половина шотландцев мечтает о независимостиФото: Tolga Akmen/Global Look Press
Уже через две недели Великобритания выйдет из Евросоюза и тут же столкнется с угрозой развала страны. Власти Шотландии хотят покинуть не ЕС, а Соединенное Королевство. Глазго настаивает на проведении нового референдума, а Лондон против. В ближайшие два года станет понятно, сохранится ли Великобритания как единое государство или 300-летняя уния закончится, закрыв эпоху британского величия. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Почему русские не обижаются

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Национальность – это нормально. Это естественно. Плохо, когда национальность начинает считать себя нацией, оставаясь национальностью. Подробности...
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В послании Путина проявилось его мировоззрение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Важны не только сами экономические меры (хотя их значение очень велико), но и то послание обществу, которое стоит за ними: государство осознает, что семья и дети – это огромная ценность, а родительство заслуживает самой решительной поддержки. Подробности...
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Германия начала борьбу за выживание в будущем миропорядке

Василий Федорцев, политолог, германист
То, что сейчас происходит между Берлином и Москвой, – это только первые признаки перемен, и российско-германский диалог, по всей видимости, в новом десятилетии станет более сложным и многогранным. Подробности...
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              В Германии заявили о попытке Меркель не допустить «триумфа России» в Ливии

                 19 января 2020, 12:16
              Фото: HANNIBAL HANSCHKE/Reuters
              Текст: Сергей Гурьянов

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              В Ливии канцлер Германии Ангела Меркель пытается избежать повторения «сирийского сценария», где решающей силой при урегулировании конфликта стала Россия, пишет Die Welt.

              Издание считает, что успех конференции по Ливии может стать для ФРГ наиболее значимым внешнеполитическим достижением с тех пор, как была заключена сделка по беженцам с Турцией в 2016 году. Пока в проекте заявления по ситуации в Ливии основным является следующее положение: «Мы обязуемся не вмешиваться в вооруженный конфликт и внутренние дела Ливии и призываем остальных мировых игроков к тому же самому», – передает RT текст статьи немецкого издания.

              Die Welt пишет, что Италия, Катар и Турция поддерживают правительство Файеза Сарраджа, а генерала Халифу Хафтара поддерживают Россия, Франция, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ.

              В этой ситуации, пишет немецкое издание, если участники переговоров действительно согласились не поддерживать отдельные стороны ливийского конфликта, это большой успех для Ангелы Меркель.

              В Ливии немецкий канцлер хочет избежать «российского триумфа» по примеру Сирии, пишет издание, где Москва стала решающей силой.

              В Берлин для участия в конференции приглашены Россия, Алжир, Великобритания, Египет, ОАЭ, Китай, США, Турция, Франция и стороны конфликта в Ливии. В том числе в столицу ФРГ прибыл командующий ЛНА Халифа Хафтар.

              13 января переговоры по ситуации в Ливии состоялись в Москве, однако стороны конфликта не смогли прийти к согласию из-за позиции Хафтара.

              В воскресенье глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия Фаиз Саррадж пригрозил в случае продолжения наступления Ливийской национальной армией Хафтара пригласить в Ливию международные силы для защиты мирного населения.

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