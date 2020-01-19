В Германии заявили о попытке Меркель не допустить «триумфа России» в Ливии

В Ливии канцлер Германии Ангела Меркель пытается избежать повторения «сирийского сценария», где решающей силой при урегулировании конфликта стала Россия, пишет Die Welt.

Издание считает, что успех конференции по Ливии может стать для ФРГ наиболее значимым внешнеполитическим достижением с тех пор, как была заключена сделка по беженцам с Турцией в 2016 году. Пока в проекте заявления по ситуации в Ливии основным является следующее положение: «Мы обязуемся не вмешиваться в вооруженный конфликт и внутренние дела Ливии и призываем остальных мировых игроков к тому же самому», – передает RT текст статьи немецкого издания.

Die Welt пишет, что Италия, Катар и Турция поддерживают правительство Файеза Сарраджа, а генерала Халифу Хафтара поддерживают Россия, Франция, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ.

В этой ситуации, пишет немецкое издание, если участники переговоров действительно согласились не поддерживать отдельные стороны ливийского конфликта, это большой успех для Ангелы Меркель.

В Ливии немецкий канцлер хочет избежать «российского триумфа» по примеру Сирии, пишет издание, где Москва стала решающей силой.

В Берлин для участия в конференции приглашены Россия, Алжир, Великобритания, Египет, ОАЭ, Китай, США, Турция, Франция и стороны конфликта в Ливии. В том числе в столицу ФРГ прибыл командующий ЛНА Халифа Хафтар.

13 января переговоры по ситуации в Ливии состоялись в Москве, однако стороны конфликта не смогли прийти к согласию из-за позиции Хафтара.

В воскресенье глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия Фаиз Саррадж пригрозил в случае продолжения наступления Ливийской национальной армией Хафтара пригласить в Ливию международные силы для защиты мирного населения.

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