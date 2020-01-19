Москвичам пообещали метели

Со среды по пятницу в Москве выпадет снег, однако к выходным температура опять повысится, сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Уже во второй половине дня в среду, ближе к ночи, и в четверг мы прогнозируем снег, потому что в четверг ночные температуры будут минус 1 – минус 6, дневная температура там тоже 0 – минус 2. И в пятницу тоже. Снег, конечно, не сумасшедший будет, но все-таки», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что за это время земля покроется снегом, а из-за ветра вполне вероятны метели.

Однако снег может долго не пролежать – к выходным температура повысится.

Гидрометцентр сообщает, что в понедельник в Москве ожидается 1-3 градуса тепла, во вторник – 3-5 градусов тепла, в среду – от минус 1 до плюс 4, в четверг – от минус 4 до плюс 1, а уже в пятницу 24 января температура повысится от минус двух градусов до плюс трех.

Ранее Гидрометцентр сообщал, что морозов на Крещение не будет на всей европейской части России.

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