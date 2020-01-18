Фанаты раскритиковали писателя Джорджа Мартина

Поклонники раскритиковали автора серии фэнтези-романов «Песнь Льда и Огня», на которой основан сериал «Игра престолов», Джорджа Мартина за анонс о выходе книги, сообщает Independent.

«Рад сообщить, что «Пламя и кровь», которую взяли за основу «Дома драконов» (приквел «Игры престолов»), выйдет в мягкой обложке 5 мая в США, Канаде и Великобритании. В это издание войдут пять абсолютно новых иллюстраций», – написал Мартин, передает РИА «Новости».

Однако фанаты оказались недовольны этим заявлением автора, так как они ждали новостей о работе над «Ветрами зимы» (шестой книги из цикла «Песнь льда и пламени»).

«Рад сообщить? Это какое-то издевательство», «Вау! Анонс, которого никто не ждал! От меня вы не получите ни цента до публикации «Ветров зимы», «Нам это не нужно!», «У меня чуть не случился сердечный приступ» – написали в комментариях разочарованные поклонники.

Ранее сообщалось, что телеканал HBO анонсировал выпуск нового сериала-приквела к «Игре Престолов» об истории династии Таргариенов.

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