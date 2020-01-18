После пожаров Австралию затопили ливни

После пожаров, которые начались в Австралии еще в октябре 2019 года и прекратились только на прошлой неделе, на континенте начались проливные дожди, в итоге некоторые населенные пункты оказались затоплены, сообщает The Sun.

Издание отмечает, что сухая после пожаров земля не смогла справиться с потоками воды, что привело к затоплению некоторых территорий, передает «Рен ТВ».

Так, из-за затоплений пришлось закрыть основные дороги на северо-востоке континента, так как потоки воды перекрыли движение автомобилей, сообщили в полиции. Кроме того, под водой оказался парк развлечений MovieWorld и крупнейший в стране аквапарк Wet N Wild. При этом жители Нового Южного Уэльса из-за природных аномалий оказались без света и электричества.

Гидрометцентр Квинсленда назвал такие сильные дожди событием, которое происходит «раз в сто лет». Ожидается, что ливни продолжатся и будут сопровождаться сильными порывами ветра. Ущерб от наводнений пока еще не подсчитан.

Ранее одна из крупнейших финансово-кредитных организаций США подсчитала, какие убытки экономики ожидают Австралию из-за лесных пожаров. А климатолог сравнил последствия лесных пожаров в Австралии с ядерной зимой.

Напомним, масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. На континенте погибли 26 человек, в том числе пятеро пожарных, уничтожено более 8,5 млн гектаров леса, порядка 3 тыс. жилых домов и более 6 тыс. административных и хозяйственных построек. Погибли более 1 млрд животных.