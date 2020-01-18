Гражданам Украины посоветовали объединиться в пророссийское движение

Проживающим на Украине российским соотечественникам стоит объединиться в пророссийское движение, с таким призывом выступил депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко.

«Казалось бы, после воссоединения Крыма с Россией, можно было бы совершенно забыть про Украину, где нас никогда не считали родными, в которой сейчас переписывают историю, запрещают русский язык, но там живут миллионы наших российских соотечественников, которых мы обязаны поддерживать», – приводит его слова РИА «Новости».

На митинге, посвященном 366-й годовщине Переяславской рады, Козенко пообещал, что Россия поддержит людей, проживающих на Украине и «готовых объединиться в пророссийское движение для того, чтобы повторить события Переяславкой рады».

По его мнению, рано или поздно народы России и Украины будут жить вместе в рамках единого, великого и могучего государства.

Запорожским казачеством под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого в Переяславе 18 января 1654 года было принято решение о вхождении части территории современной Украины в состав России.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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