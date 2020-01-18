Заявление премьера Украины об отставке сочли «политическим жестом»

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков высказал мнение о том, почему глава кабмина Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке президенту страны Владимиру Зеленскому, а не в парламент.

Разумков подтвердил, что с юридической точки зрения Гончарук «должен был писать заявление в Верховную раду». При этом в парламент заявление не поступало, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».

Спикер Верховной рады считает действия Гончарука «политическим жестом». Разумков предположил, что «премьер обратился бы в Раду с соответствующим заявлением», если бы Зеленский поддержал отставку.

Гончарук в пятницу подал в отставку на фоне публикации скандальных аудиозаписей, где политик оскорбляет президента Украины. Зеленский заявил, что решил дать Гончаруку шанс и поставил перед ним ряд задач.

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