В мэрии Перми объяснились за обучение школьников разгону митинга

Департамент образования администрации Перми прокомментировал сообщение СМИ о том, что в местной школе детей учат разгонять митинги.

В департаменте заявили, что происходившее на уроке проанализируют и дадут оценку, передает 59.ru.

«В школе есть программа допрофессиональной полицейской подготовки. Дважды в год в шестых – седьмых классах проводят тактические игры на местности. Это внеурочная деятельность. Тактическую игру, которую сегодня провели в школе, проанализируют специалисты департамента образования и городского психологического центра. Действиям сотрудников школы дадут педагогическую оценку», – сказали в департаменте.

Ранее родители учеников этой школы сообщили, что в учреждении унижали учеников, но мэрия не нашла в занятии нарушений.

Местный житель опубликовал видеозапись, на которой зафиксировано, как школьники, построившись в ряд на стадионе учреждения, учатся махать дубинками и держать щиты.

В декабре в городе Златоуст Челябинской области спецназ ФСИН провел показательное выступление на церемонии посвящения детей в кадеты. В частности, спецназ продемонстрировал школьникам несколько приемов сдерживания толпы. После этого директора школы вызвали в мэрию города, а администрация Златоуста объяснила выступление спецназа ФСИН в школе.