Бойцовская собака искусала шестерых школьников под Вологдой

Пес бойцовской породы проник в школу города Вытегра Вологодской области и покусал шестерых учеников, сообщили в региональной прокуратуре.

«В дневное время 16 января в здание средней общеобразовательной школы №1 города Вытегры забежала собака бойцовской породы и покусала шестерых обучающихся начальных классов. По данному факту прокуратурой Вытегорского района организована проверка», – сообщили в прокуратуре, передает РИА «Новости».

Ведомство намерено оценить действия администрации учреждения, которая не обеспечила безопасность нахождения детей в школе.

Отмечается, что владелицей собаки является местная жительница. Животное вывел из здания сын владелицы собаки. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

В декабре в Челябинске собака бойцовской породы напала на своего хозяина, владелец животного потерял много крови, его увезли в больницу.