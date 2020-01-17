Экс-глава СНБ Армении найден застреленным в Ереване

Тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна было обнаружено в пятницу в квартире в Ереване, сообщили в пресс-службе следственного комитета страны.

«В одной из квартир по адресу улица Севака было обнаружено тело бывшего главы СНБ Георгия Кутояна с огнестрельным ранением», – передает ТАСС сообщение ведомства.

На месте происшествия работает следственная группа во главе с заместителем председателя Следственного комитета республики Артуром Меликяном.

Кутоян возглавлял СНБ Армении с 2016 по 2018 год. Он был уволен указом тогдашнего президента страны Армена Саркисяна по требованию Никола Пашиняна, действующего главы республики.