Главы силовых ведомств Армении лишились постов по требованию Пашиняна

Начальник полиции Армении и директор службы национальной безопасности уволены по указу президента страны Армена Саркисяна.

«Освободить от занимаемых должностей начальника полиции Владимира Гаспаряна и директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна», – говорится в указе, передает РИА «Новости».

Ранее с предложением уволить Гаспаряна и Кутояна обратился к президенту премьер-министр страны Никол Пашинян.

Во вторник Саркисян подписал указ о назначении лидера оппозиционной партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна премьер-министром республики.

В отставку подали глава минобороны страны Виген Саркисян, первый замминистра обороны Армении Артак Закарян и замминистра Артак Давтян.