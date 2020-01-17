Познер оценил назначение Мишустина премьером

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал назначение Михаила Мишустина, занимавшего пост главы Федеральной налоговой службы, на должность премьер-министра России.

«Мишустина я знаю – не очень, но знаю. Он человек толковый, деятельный и конкретный. При нем налоговое учреждение работало прекрасно», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

На ваш взгляд Каким будет новый премьер-министр Мишустин? Лучше предшественника

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В четверг президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьером и включил его в состав Совета Безопасности России.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.

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