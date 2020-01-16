Нетаньяху и Путин обсудили дело Наамы Иссахар

Президент Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили развитие событий на Ближнем Востоке и дело осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар, сообщила канцелярия главы правительства Израиля.

«Премьер-министр Нетаньяху обсудил с президентом Путиным по телефону развитие событий в регионе и дело Наамы Иссахар», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

В прошлом году премьер Израиля Биньямин Нетаньяху официально попросил президента России Владимира Путина помиловать Иссахар. В Кремле сообщали, что глава государства рассмотрит обращение.

Напомним, израильтянка была приговорена в России к 7,5 годам колонии за контрабанду 9,6 грамма гашиша.