Экс-депутат Носов ответил вызвавшему его на бой Гуфу

Бывший депутат Госдумы, обладатель бронзовой медали по дзюдо Олимпиады 2004 года Дмитрий Носов заявил, что не собирается участвовать в бое, на который его вызвал рэпер Алексей Долматов (Гуф).

«Наркоман ГУФ опять наширялся и чего-то хочет, но я не реагирую на «вызовы» наркоманов, алкоголиков и сумасшедших, у меня есть более важные дела», – написал он в Instagram.

В среду рэпер Гуф (Алексей Долматов) вызвал на бой дзюдоиста, бронзового призера Олимпиады 2004 года, бывшего депутата от партии ЛДПР и главу движения «Антидилер» Дмитрия Носова.

Музыкант обвинил Носова в том, что он «разрушил его семью». Вероятно, речь идет об инциденте в 2014 году, когда рэпера задержали после концерта, и анализы показали наличие в его крови марихуаны и кокаина. Носов же тогда сказал, что его организация «Антидилер» помогла силовикам в операции.