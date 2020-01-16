Сотрудника Роскосмоса Юрия Гагарина обокрали в Москве

Сотрудник Роскосмоса Юрий Гагарин заявил о краже более 20 тыс. рублей с банковской карты.

Как рассказали в пресс-службе столичного главка МВД, на прошлой неделе в отдел полиции по Пресненскому району поступило заявление 45-летнего жителя Москвы Юрия Гагарина о том, что 6 января неизвестный украл с его карты деньги.

«Банковскую карту заявитель никому не передавал, пароль также никому не говорил, банковскую карту и документы не терял. Причиненный ущерб - 20,6 тыс. рублей 77 копеек», – передает РИА «Новости» сообщение главка. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

По информации источника в правоохранительных органах, потерпевший является сотрудником Роскосмоса.