Латвия выразила заинтересованность в транспортировке нефти в Белоруссию

Правительство Латвии заинтересовано в организации транспортировки нефти в Белоруссию из латвийских портов, заявил премьер Кришьянис Кариньш по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

«Мы видим, что есть возможности не только транспортировать нефтепродукты через латвийские порты (из Белоруссии – ред.) за границу, но может быть и возможность импортировать нефть со всего мира через латвийские порты и транспортировать ее в Белоруссию. Это возможность, и мы ее обсуждали», – сказал Кариньш, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что компаниям двух стран следует изучить этот вопрос, так как это может быть взаимовыгодным. «Этот вопрос – для компаний. Что касается правительства, то оно в высшей степени заинтересовано в развитии этой возможности. Здесь вопрос практический, нужно общаться с терминалами, железнодорожными компаниями. Но что касается позиции Латвии – мы заинтересованы в более долгосрочных отношениях, в таком случае можно планировать бизнес и понижать цены (на транспортно-логистические услуги). Это, в свою очередь, хорошо для всех вовлеченных сторон», – пояснил премьер.

Ранее, когда стало известно о поездке премьера Латвии в Минск ради обсуждения поставок нефти, Белоруссию заподозрили в давлении на Россию попытками найти альтернативных поставщиков нефти.