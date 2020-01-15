Белоруссию заподозрили в попытке «надавить» на Россию

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что Минск рассчитывает оказать давление на Москву попытками найти альтернативных поставщиков нефти.

«Поиск альтернативы делается исключительно для того, чтобы надавить на Россию, как это было в начале 2010-х годов, когда белорусы покупали венесуэльскую нефть, и в итоге это обошлось им на несколько миллиардов дороже, чем те же объемы, которые можно было купить у России», – сказал Юшков в интервью телеканалу «360».

При этом он уверен, что экономически обоснованной альтернативы российской нефти для Белоруссии не существует. «Как ни крути, это будет российская нефть, только белорусы переплатят за перегрузку в портах и транспортировку», – отметил Юшков.

Накануне вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой заявил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам нефти Украине, Польше, странам Балтии, Казахстану и Азербайджану. При этом Польша уже отказалась поставлять нефть в Белоруссию по «Дружбе». В тот же день стало известно, что премьер Латвии собрался в Минск для обсуждения поставок нефти.

Напомним, поставки российской нефти в Белоруссию прекратились в начале января. Возобновить поставки в небольших объемах согласилась лишь одна российская компания.

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