Премьер Латвии собрался приехать в Минск ради обсуждения поставок нефти в Белоруссию

В ходе запланированного на 16 января визита в Минск премьер Латвии Кришьянис Кариньш собирается обсудить вопросы поставки нефти в Белоруссию через латвийские порты, сообщил посол Эйнарс Семанис.

«Вместе с вопросами, связанными с логистикой и транзитом, будет рассматриваться и транзит нефти. В целом это отрасль, где мы не начинаем какие-то проекты, потому что транзит нефтепродуктов ведется давно, здесь есть стабильные традиции, хорошие связи», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что вопрос поставок «реверсных, или альтернативных, поставок нефти» в отношениях двух стран не нов.

«Эта тема появилась не в декабре минувшего года или в январе этого. Это вопрос, который в какой-то степени мы обсуждаем постоянно. Латвийское министерство транспорта 3 января подтвердило, что всегда готово участвовать, если будут проекты по альтернативным поставкам нефти», – сказал посол.

По его словам, уже существует «отработанная схема белорусско-латвийского сотрудничества с хорошими результатами» – страны эффективно взаимодействуют в этой отрасли. Семанис отметил, что в 2019 году экспорт нефтепродуктов через латвийские порты в Белоруссию по железной дороге составил 3,7 млн тонн.

«Это показывает, что отрасль является стабильно развивающейся, с большими объемами. В основном задействованы главные порты Латвии (Вентспилс, Рига, немного Лиепая), где есть необходимые технические возможности, глубина акваторий портов. Важный игрок в этой области сотрудничества – Латвийская железная дорога», – заявил посол.

Ранее Минск заявил, что нефть Белоруссии вместо России могут поставлять Украина, Польша, страны Балтии, Казахстан или Азербайджан.

В начале января прекратились поставки российской нефти в Белоруссию. 4 января «Белнефтехим» сообщил, что оформляет документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, которая закупается по цене без премии.

В середине декабря Белоруссия предлагала увеличить тариф на прокачку российской нефти в 2020 году на 16,6%. Вопрос размера тарифа должен быть решен ФАС России и МАРТ Белоруссии не позднее 15 января, если ведомства не договорятся о размере индексации, то тарифы будут увеличены в размере среднегодового индекса потребительских цен на 2020 год (3,8%).