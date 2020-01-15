Метеорологи признали 2019 год вторым из самых теплых в истории наблюдений

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) на конференции в Женеве назвала ушедший 2019 год вторым из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. На первом месте по-прежнему остается 2016 год.

«Средняя глобальная температура в 2019 году <...> была на 1,1 градуса Цельсия выше, чем в среднем за 1850-1900 годы», – сообщили в ВМО, передает ТАСС.

При этом «2016 год остается самым теплым в истории наблюдений, что обусловлено очень сильным феноменом Эль-Ниньо, вызывающим потепление, и долгосрочным изменением климата».



Согласно данным ВМО, средняя температура за последние пять лет (2015-2019) и за десятилетие (2010-2019) была самой высокой для любых пяти и десяти лет подряд за всю историю наблюдений за погодой и климатом.

С 1980 года каждое десятилетие было теплее предыдущего. Ожидается, что такая тенденция сохранится и в дальнейшем из-за рекордных уровней парниковых газов в атмосфере, которые удерживают тепло. «Если продолжится эмиссия углекислого газа, как это происходит сейчас, то к концу нынешнего столетия температура вырастет на 3-5 градусов Цельсия», – отметил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

В России также 2019 год был признан вторым в рейтинге самых теплых, а декабрь прошлого года оказался самым бесснежным за всю историю наблюдений.

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