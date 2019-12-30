Уходящий год назван самым теплым в истории

Уходящий год назван самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России и вторым в числе наиболее теплых в мире, рассказал и.о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Для территории России нынешний год будет самым теплым (за всю историю метеонаблюдений, – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Вильфанда, 2019 год также занимает второе место в мире среди самых теплых. На первом месте остается 2016 год. Уходящий год стал самым теплым и для Москвы, в столице в среднем весь год было теплее, чем всегда.

Декабрь 2019 признан самым бесснежным за всю историю наблюдений. «Нынешний декабрь оказался самым бесснежным за весь период инструментальных наблюдений, всего четыре дня были со снегом. Если это, конечно, можно назвать снегом – 3-4 сантиметра», – пояснил глава Гидрометцентра.

Начало 2020, по словам Вильфанда, будет также теплым. Синоптики обещают жителям России «красный» январь. Метеорологи называют погоду «красной» по цвету на карте.

«Еще «теплый» прогноз (только что вышедший, – прим. ВЗГЛЯД) на январь. Большая часть территории страны закрашена красным, розовым цветом. Значит ожидается теплая аномалия», – отметил Вильфанд. При этом температуры ниже нормы прогнозируются в Забайкалье, Иркутской области и на Чукотке.



Ранее синоптики пообещали жителям Москвы предновогоднюю метель.

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