Путин потребовал не допустить повторения перебоев в поставках жизненно важных лекарств

Президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию потребовал не допустить больше ситуаций с перебоями в поставках жизненно важных лекарств.

Говоря о ситуации с закупками жизненно важных лекарств, президент вспомнил, что многие чиновники рассуждали об этом как о «закупках канцтоваров».

«Знаю, что в прошлом году в ряде регионов были перебои с поставками лекарств, потому что закупки оказались фактически сорванными, и некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, будто речь шла о закупке канцтоваров: не беда, объявим новые конкурсы. А люди-то оставались без крайне важных, подчас жизненно необходимых лекарств. Обращаю внимание, такие ситуации не должны больше никогда повторяться», – указал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Он отметил, что в 2020 году должен заработать единый сквозной регистр получателей препаратов, которые предоставляются бесплатно или с большой скидкой по федеральной или региональной льготе, чтобы «путаницы здесь больше не было».

Кроме того, отметил президент, приняты законодательные решения, которые позволят официально и централизованно ввозить в Россию отдельные специальные препараты, которые пока не имеют официального разрешения. «Я прошу правительство в кратчайшие сроки так отладить эту работу, чтобы люди, особенно родители больных детей, больше не оказывались в безвыходной ситуации, когда нужные лекарства невозможно легально достать», – поручил президент.

Он также указал, что существенно изменится и контроль качества лекарственных препаратов. Он будет усилен не только на фармпредприятиях, но и на всех этапах обращения лекарств, в том числе в аптечных сетях.

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