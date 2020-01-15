России предрекли роль ключевого поставщика воды из-за глобального потепления

На фоне изменения климата Россия в скором времени может стать не только экспортером энергоресурсов, но и поставщиком продовольствия и чистой воды, заявил экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель на Гайдаровском форуме.

«Я думаю, Россия – страна, которая больше всего выигрывает от потепления климата. Потому что у России есть в этом смысле преимущества. В обозримом будущем Россия может стать одним из главных экспортеров продовольствия, чистой воды и так далее», – заявил он, передает РИА «Новости».

Шюссель также отметил возможности в области улавливания и хранения углерода. Россия и Европа, по его словам, могли бы сотрудничать в этом направлении, особенно на уровне бизнеса, который мог бы получить большой доход.

Ранее специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал, что потепление климата в России происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.

Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что нынешняя фантастически теплая для декабря погода в Центральной России лучше других аргументов убеждает в реальности глобального потепления. Запад активно борется с этим явлением – однако для России оно, судя по всему, способно принести гигантские выгоды.