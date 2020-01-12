Потепление в России оказалось ускоренным

Потепление климата в России происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете, рассказал специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

Киселев заявил, что россияне проживают «в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности», передает Радио Sputnik со ссылкой на «Российскую газету».

«Океан – огромный аккумулятор тепла, поэтому в известной степени он может нивелировать влияние изменяющихся условий», – сказал специалист.

При этом дать точный прогноз на изменения климата в 2020 году, по его словам, практически невозможно.

В свою очередь и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что глобальное потепление является причиной теплой зимы в России, передает ТАСС.

«В целом, температура повысилась на 2-2,5 градуса примерно за 30 лет именно зимой. Глобальное потепление имеет свои пространственные и временные особенности, и наиболее заметно оно сказывается именно в умеренных и высоких широтах, как раз там, где мы и живем, и в зимние месяцы, потому так резко повышается температура. Это, конечно, невероятно много», – указал он.

По словам эксперта, климатологи уже обсуждают сходство характера нынешней зимы в России с европейскими, но предметно говорить об этом можно будет только на основе многолетних исследований.

Ранее глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что в России установилась аномально теплая погода, так как вовремя не сформировалась мощная зона высокого давления или «сибирский максимум».

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