Спикер парламента Ливии заявил о возобновлении боев за Триполи

Председатель ливийской Палаты представителей Акила Салех Иса заявил, что перемирие «потерпело крах» и в Триполи возобновились бои, сообщил эмиратский телеканал Al Ghad.

«Режим прекращения огня в Триполи потерпел неудачу, боевые действия продолжаются», – цитирует спикера ТАСС.

При этом спикер базирующегося в Тобруке парламента указал, что власти на востоке и Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара согласились на перемирие «из уважения к просьбе президента России Владимира Путина».

По его словам, вторжение Турции, которую политик обвинил в «поддержке террористов и боевиков на ливийской территории», стало причиной того, что битва по освобождению столицы «затягивается».

В понедельник в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии, в ходе которых стороны конфликта не смогли прийти к согласию. Позднее глава МИД России сообщил, что несколько сторон конфликта в Ливии на переговорах в Москве подписали итоговый документ, однако глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар отказался сделать это, попросив «дополнительное время». Позднее Москва назвала причину такого решения Хафтара.

После отъезда Хафтара из Москвы на юге ливийской столицы возобновились бои, а президент Турции Тайип Эрдоган пообещал преподать Хафтару урок. Во вторник Хафтар назвал свои условия для продолжения переговоров об урегулировании в Ливии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о прошедших в Москве переговорах, а также о том, что получит Россия от примирения в Ливии.

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