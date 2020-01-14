Украина нашла повод привлечь Россию к ответственности за сбитый Ираном Boeing

Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что за сбитый в Иране самолет должны нести ответственность не только иранские военные, но и поставщик ракет для их комплексов ПВО. Ракеты для ЗРК «Тор М1» поставляла Ирану Россия.

«Мы говорим о двух частях ответственности, две составляющие: первая – ответственность тех лиц, которые отдавали приказ, которые стреляли этой ракетой, и, возможно, тех, кто поставлял эти ракеты. Вторая часть – это ответственность Ирана как государства, международно-правовая ответственность», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что есть «много составляющих», в том числе «российский след» – зенитный ракетный комплекс «Тор», в связи с чем нужно «говорить об определенной международной ответственности».

Ельченко признал, что это предмет «далекой перспективы».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, откуда у Ирана ЗРК «Тор-М1».

Ранее во вторник депутаты Верховной рады приняли заявление, потребовав от Ирана официальных извинений за гибель самолета «Международных авиалиний Украины».

До этого депутаты партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» пытались найти вину России в крушении Boeing.

Иран официально признал вину в гибели украинского Boeing. Жертвами крушения стали 176 человек.