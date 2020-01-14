Пассажир поезда в Крыму напал на попутчиков с ножом

Полицейские задержали 61-летнего уроженца Воронежской области, который нанес ножевые ранения мужчине и девушке в поезде Санкт-Петербург – Севастополь, сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

По данным ведомства, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес резанную рану руки 22-летнему жителю Астраханской области и ранил 18-летнюю девушку. Инцидент произошел в районе станции Владиславовка. Как сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах, поезд направлялся из Санкт-Петербурга в Севастополь.

«Пострадавшую 18-летнюю жительницу Евпатории машиной скорой помощи доставили в районную больницу с резаной раной правой ноги и кровопотерей. В настоящее время состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное. 22-летнему парню в больнице обработали ранение, в госпитализации он не нуждается», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напавший на попутчиков мужчина задержан на 12 суток в порядке статьи 20.21. КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

«По результатам судебно-медицинской экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нанесения ножевого ранения», – добавили в ведомстве.

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